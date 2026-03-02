Udinese, Atta out dalla sfida contro la Fiorentina per un affaticamento

Una delle notizie che arrivano direttamente dal Bluenergy Stadium per quanto riguarda l'Udinese, è quella relativa ad un'assenza importante per il match contro la Fiorentina, ossia quella di Arthur Atta, che per via di un leggero affaticamento riposa precauzionalmente e tornerà a disposizione per la prossima partita .