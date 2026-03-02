Qui Udinese: Buksa in attacco con Zaniolo, Atta dietro, ecco il probabile undici

A poche ore da Udinese-Fiorentina, gara in programma alle ore 20.45 di oggi che chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A, ecco le ultime in casa bianconera firmate Tuttomercatoweb.com: l’Udinese è chiamata a rialzarsi dopo le tre sconfitte consecutive. Il dubbio principale riguarda la presenza di Davis o meno in panchina, anche se è quasi impossibile pensare all’inglese titolare dopo un mese da infortunato. Mister Kosta Runjaic perde anche Solet per un problema muscolare. Lo schieramento di base può essere il 3-5-2 con Okoye in porta. Davanti a lui Bertola, Kabasele e Kristensen. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Davanti la coppia d’attacco può essere formata di nuovo da Zaniolo e Buksa.

Ecco il probabile undici dell'Udinese:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Buksa. All.: Runjaic.