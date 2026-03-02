Lautaro Martinez punta Firenze: possibile rientro contro la Fiorentina
L'Inter dovrà ancora aspettare prima di ritornare a vedere in campo il suo capitano, Lautaro Martinez. Infortunatori nel corso della sfida d'andata dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt del 18 febbraio, l'attaccante argentino dovrà infatti restare ai box sicuramente per il delicatissimo derby di settimana prossima contro il Milan, ma non solo.
Come riporta Sky Sport, infatti, il suo rientro è previsto per la gara contro la Fiorentina del 22 marzo, ultimo match prima della pausa per le nazionali. Una previsione che, se fosse reale, sarebbe motivo di grande preoccupazione per i tifosi viola, vista la forte importante del capitano nerrazzurro nella squadra di Chivu e la necessità, da parte della formazione di Vanoli, di agguante punti importanti per la salvezza.
