Collavino: "Noi come la Fiorentina ricordiamo con affetto Astori. Vogliamo tornare a vincere"

vedi letture

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Fiorentina: “In questa serata così particolare ricordiamo anche noi con affetto Davide Astori, per questo le sue società e la Lega serie A hanno unito un sentimento di stima alla collaborazione attiva con l’ospedale di Udine. Nel nostro stadio ci saranno screening cardiologici gratuiti, prenotabili sul sito dell’Udinese o con modalità che mostreremo attraverso il maxi schermo dello stadio. La potenza mediatica del calcio va sfruttata per onorare la memoria di Davide e per aiutare persone che hanno bisogno.

Quanto alla partita, fortunatamente la sconfitta dell’andata fa parte del passato e fu frutto di un’espulsione lampo del portiere. Stiamo attraversando una fase difficile sotto il profilo dei risultati ed è una condizione di disagio che vogliamo cancellare al più presto. Occorrerà anzitutto una buona prestazione, auspicabilmente accompagnata da un bel risultato”.