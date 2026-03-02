FirenzeViola

Udinese-Fiorentina 2-0, notte fonda per i viola: Davis raddoppia su rigore

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:09Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Notte fonda per la Fiorentina. Il fallo da Rugani su Keinan Davis viene giudicato da calcio di rigore, decisione di campo confermata dal Var; Keinan Davis si presenta dal dischetto, rincorsa rallentata e destro alla sinistra di De Gea, che intuisce ma non arriva. Ottavo gol in Serie A per il centravanti bianconero.