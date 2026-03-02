Ferrari: "La mia tabella è cambiata? No, dobbiamo pensare gara dopo gara"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina ha parlato così a Dazn nel prepartita della sfida all'Udinese:

Cosa significa oggi giocare nel ricordo di Astori?: "Astori non verrà mai dimenticato da noi e dal mondo del calcio e dello sport. Una persona eccezionale, con la sua famiglia portiamo avanti il suo ricordo e il suo nome, siamo contenti oggi di ricordarlo".

Sulla consapevolezza della squadra: "Non so quanto siamo cambiati dall'andata, ci sono stati sicuramente dei risultati diversi. Siamo in una posizione in cui dobbiamo pensare gara dopo gara, il lavoro del mister e dei ragazzi va quotidianamente rimesso in campo. È cambiata solo perché mancano meno giornate e ogni partita dobbiamo entrare in campo per fare risultato, questa è l'unica cosa che è cambiata".

Sui passi falsi delle concorrenti e sulla sua previsione della tabella salvezza: "Non è cambiato nulla, oggi ci sono tre punti in palio. Ci sono undici gare da affrontare con il massimo della voglia e del carattere, poi faremo i conti. Noi abbiamo solo una strada, pensare a noi stessi e pensare a fare risultato"