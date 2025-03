Juventus, il report dell'allenamento odierno: tanto lavoro di possesso palla

vedi letture

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Inizia la preparazione della trasferta di Firenze per i bianconeri, che giocheranno domenica prossima, 16 marzo, alle 18 al “Franchi” contro i viola.

Una partita decisamente importante, per la classifica e per voltare pagina dopo il match di domenica scorsa all’Allianz Stadium. Il gruppo si è ritrovato questa mattina al Training Center della Continassa: oggi il programma della seduta ha previsto, dopo la fase di riscaldamento, un lavoro specifico finalizzato al possesso del pallone.Domani doppia seduta, in campo al mattino e in palestra al pomeriggio", si legge su Juventus.com.