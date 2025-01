JUVENTUS, Colpo in difesa: Veiga sarà a Torino in serata

FirenzeViola.it

La Juventus è pronta ad accogliere il suo nuovo difensore. Come riferito da TMW, i bianconeri hanno chiuso per l'arrivo di Renato Veiga dal Chelsea, che in serata è atteso a Torino per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Il portoghese, che approderà alla corte di Thiago Motta in prestito oneroso per un ammontare di 5 milioni, nella mattinata di domani svolgerà le consuete visite mediche al JMedical.