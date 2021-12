JURIC, Empoli coi viola ha fatto un bellissimo match

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MERCATO VIOLA: SI RIACCENDE LA PISTA FARAGÒ Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... Il mercato non muore mai e anche a meno di 50 giorni dall’apertura dalla sessione di gennaio la Fiorentina sta proseguendo nei suoi sondaggi su profili che potrebbero fare al caso dei viola a partire dalla seconda parte di campionato. Uno dei giocatori che - secondo... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA DI FIORENTINA-SAMP 3-1 Torna alla vittoria la Fiorentina, che ha sconfitto per 3-1 la Sampdoria ottenendo il suo ottavo successo di questo campionato e salendo a quota 24 punti in classifica, in piena zona Europa. Le reti dei viola portano la firma di Josè Maria... Torna alla vittoria la Fiorentina, che ha sconfitto per 3-1 la Sampdoria ottenendo il suo ottavo successo di questo campionato e salendo a quota 24 punti in classifica, in piena zona Europa. Le reti dei viola portano la firma di Josè Maria... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi