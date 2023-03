INTER, Tre infortunati potrebbero recuperare per i viola

FirenzeViola.it

L'Inter per la gara con la Fiorentina potrebbe recuperare qualche giocatore infortunato. Oggi infatti - secondo quanto riporta da Sky Sport - Federico Dimarco, Robin Gosens e Alessandro Bastoni hanno infatti svolto sì lavoro personalizzato ma in campo e con un buon ritmo. Tutti e tre possono rientrare in gruppo nei prossimi giorni ed essere dunque a disposizione proprio con la Fiorentina. Serve invece più tempo e cautela per Milan Skriniar.