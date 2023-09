FirenzeViola.it

Come anticipato ieri da FirenzeViola.it, Sportmediaset riporta dell'assenza di Alexis Sanchez per la gara di oggi contro la Fiorentina, L'attaccante cileno non sta ancora bene fisicamente e si sta preparando per gli impegni con la propria nazionale, per poi rientrare dopo la sosta.