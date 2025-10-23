Inter, quando torna Thuram? In dubbio anche per la sfida alla Fiorentina

Le ultime valutazioni mediche hanno chiarito che l’infortunio rimediato da Marcus Thuram lo scorso 30 settembre era più serio del previsto: non si trattava di un semplice “fastidio”, bensì di una lesione muscolare di media entità. Lo riporta il Corriere della Sera. A quasi un mese di distanza, infatti, non c’è ancora una data certa per il suo rientro in campo. Serviranno almeno altri dieci giorni: come spiegato da Chivu nella conferenza della vigilia di Champions, l’attaccante francese non sarà convocato per la trasferta di Napoli, e tornerà ad allenarsi con il gruppo soltanto nella settimana successiva alla sfida del Maradona.

In quella settimana è previsto anche il turno infrasettimanale di Serie A, con la Fiorentina attesa a San Siro. Tuttavia, scrive il Corriere, dopo un mese di stop e con appena qualche allenamento alle spalle, è difficile immaginare che Thuram possa essere già pronto per scendere in campo. Più verosimile, considerando la prudenza con cui lo staff tecnico ha gestito finora la situazione, è che il suo rientro effettivo possa avvenire il 2 novembre, in occasione della gara contro il Verona al Bentegodi. Anche in quel caso, però, la sua presenza potrebbe essere soltanto un passaggio intermedio in vista del match di Champions contro il Kairat, in programma il 5 novembre.