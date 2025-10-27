Inter-Fiorentina: Pioli non parla, Chivu in conferenza alle 14:00

Inter-Fiorentina: Pioli non parla, Chivu in conferenza alle 14:00FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:23Avversari
di Redazione FV

Alla vigilia della sfida tra Inter e Fiorentina, che andrà in scena mercoledì sera allo stadio San Siro, parlerà solo Christian Chivu, nella conferenza stampa che si terrà al BPER Training Centre di Appiano Gentile alle 14:00 di domani. Stefano Pioli a differenza del tecnico romeno, non rilascerà nessuna conferenza prima del match e tornerà a parlare alla vigilia della partita contro il Lecce. 