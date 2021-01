INTER, CdA: contrazione dei ricavi ma supporto al club

Contrazione dei ricavi ma supporto del management nella gestione societaria e sportiva, è quanto ha stabilito il CdA straordinario dell'Inter, che non nasconde le problematiche economiche a causa della pandemia. Ecco il comunicato del club nerazzurro al riguardo.

"Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. - si legge in una nota ufficiale pubblica dal club di Viale della Liberazione - si è riunito in modalità da remoto per un esame dell’andamento della gestione corrente relativo al primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione nel secondo semestre della stagione in corso. L’esercizio 2020/2021 si conferma impattato dagli effetti della pandemia da Covid-19, con una contrazione dei ricavi. Il Consiglio di amministrazione dell’Inter continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club, anche alla luce delle recenti disposizioni governative italiane in fase di approvazione, in merito alla pandemia in corso".