Inter, annullata la conferenza stampa di Chivu in vista della Fiorentina
FirenzeViola.it
Dopo la tragica notizia di questa mattina che ha riguardato il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez, coinvolto in un'incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 81 anni che era per strada su una carrozzina elettrica e che stando ad alcune ricostruzioni ancora non ufficiali avrebbe sbandato in seguito ad un malore, la società nerazzurra ha convenuto di non far andare in scena la consueta conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli che avrebbe dovuto tenere alle ore 14:00 Christian Chivu. Lo si apprende dal sito ufficiale dell'Inter.
Pubblicità
Avversari
I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Keandi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 I dirigenti contestati, la squadra che annaspa: povera Fiorentina, serve un miracolo a S. Siro. Rischioso cacciare Pioli, l’immobilismo del club fa più paura della classifica: chi e cosa decide? La vera arma è Kean
Copertina
Ernesto Paolillo: "Continuerei con Pioli. Il grande problema del calcio italiano? Gli stadi, parte tutto da lì"
Mario TeneraniUn punto per miracolo, ma serve tanto di più. La marcia per quota 40 è dura. Subito un grande manager di calcio. La Fiesole contesta, la tribuna pure
Tommaso LoretoIl Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com