Inter, annullata la conferenza stampa di Chivu in vista della Fiorentina

Dopo la tragica notizia di questa mattina che ha riguardato il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez, coinvolto in un'incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 81 anni che era per strada su una carrozzina elettrica e che stando ad alcune ricostruzioni ancora non ufficiali avrebbe sbandato in seguito ad un malore, la società nerazzurra ha convenuto di non far andare in scena la consueta conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli che avrebbe dovuto tenere alle ore 14:00 Christian Chivu. Lo si apprende dal sito ufficiale dell'Inter.