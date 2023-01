IMMOBILE, Giovedì nuovi esami: out contro i viola?

Una stagione sfortunata per Ciro Immobile che si trova davanti all'ennesimo infortunio da affrontare, lasciando la Lazio priva del suo capitano, del suo bomber e del suo unico attaccante di ruolo. L'attaccante prosegue con il suo programma terapeutico e spera di tornare a disposizione il prima possibile. Nelle prossime ore, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, si sottoporrà a nuovi esami: non è ancora definito il giorno, dipenderà anche dalle sue sensazioni, si potrebbe arrivare anche a giovedì. La sua presenza nel match di stasera è chiaramente esclusa, come probabilmente lo sarà anche per la sfida di domenica contro la Fiorentina. L'obiettivo di Immobile è quello di poter dare la propria disponibilità entro Verona, ma lo staff tecnico, in accordo con quello medico, non saranno molto propensi a correre rischi.