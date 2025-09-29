Il tecnico del Sigma: "Sappiamo di essere sfavoriti ma daremo tutto"
L’allenatore del Sigma Olomouc, Tomsa Janotka, guarda già con attenzione alla sfida di Conference League di giovedì contro la Fiorentina. Ecco alcune delle sue parole riportate dal portale ceco olomoucky.denik.cz dopo il 2-2 ottenuto in trasferta conto il Bohemians: "Siamo molto emozionati per la gara di Firenze. Vogliamo essere all’altezza di questa competizione e, se possibile, conquistare abbastanza punti per accedere ai playoff.
Sappiamo che sarà difficile, ma non è un traguardo irraggiungibile. Non partiremo certo da favoriti contro i viola, qualunque cosa si possa dire o pensare. Sono gare che per noi rappresentano una sfida enorme, ma credo che i ragazzi sapranno dare il massimo. Detto questo, anche la prossima partita di campionato con lo Jablonec avrà un valore fondamentale: puntiamo a vincere per restare nel gruppo delle prime sei".
