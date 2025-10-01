Il Pisa protesta per il mancato rigore contro i viola: il comunicato del club

Domenica pomeriggio durante il derby toscano tra Pisa e Fiorentina ci sono stati due episodi arbitrali che hanno fatto discutere. In particolare i nerazzurri sono in disaccordo con la decisione di Manganiello di non concedere calcio di rigore in loro favore sul tocco di mano di Pongracic in area. Dopo le polemiche successive alla sfida contro il Napoli e adesso quelle relative agli episodi in Pisa-Fiorentina, il club nerazzurro ha deciso di prendere ufficialmente posizione con un comunicato ufficiale: "Durante l’ultima giornata del campionato di Serie A il Pisa Sporting Club si è trovato, suo malgrado, ancora protagonista (7 giorni dopo l’episodio di Napoli-Pisa) di un nuovo capitolo della “giurisprudenza” arbitrale per quanto riguarda l’interpretazione dei tocchi di mano-braccia nell’aria di rigore. Come ogni martedì, a “Open Var”, abbiamo ascoltato con grande attenzione le spiegazioni regolamentari di Gianluca Rocchi, il designatore della Can di Serie A e B.

Il Pisa SC prende atto delle delucidazioni fornite e ritiene che queste, provenendo da un Organo Ufficiale e rappresentando dimostrazione di apertura al dialogo e alla trasparenza, vadano accettate e rispettate, in linea con lo stile del nostro Club. Nonostante ciò, pur avendo ascoltato con grande attenzione le argomentazioni, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, ci troviamo in evidente disaccordo. Nel caso specifico, l’interpretazione dell’episodio che ha visto protagonista Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, risulta contraria rispetto a quanto accaduto, ad esempio, in Spagna-Germania a Euro 2024: il braccio di Marc Cucurella – allora non sanzionato col rigore dalla squadra arbitrale di Anthony Taylor – venne poi definito, dagli organi preposti, 'sempre punibile'".