Il dottor Canonico su Neres: "La sosta gli è servita per recuperare. Rrahmani salterà un paio di partite"

Il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per fare il punto della situazione sull'infermeria della squadra di Antonio Conte. Il medico degli azzurri ha parlato di Lukaku e non solo, anche di Davd Neres in dubbio per la sfida di sabato contro la Fiorentina. Queste le sue parole riguardo alle condizioni dell'ex Ajax e Benfica: "Ha avuto un affaticamento il giorno della rifinitura, prima della partita. Avendo due settimane senza partite davanti, non abbiamo voluto rischiare contro il Cagliari. Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane sono servite proprio a permettergli di recuperare".

Su Buongiorno e Rrahmani

"Buongiorno si allena in gruppo da Castel di Sangro, è entrato anche con il Cagliari e non c'è niente da aggiungere su di lui: è completamente recuperato. Rrahmani? Ha avuto un trauma minore: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Già ha iniziato l'iter riabilitativo. Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle 2 alle 10-12 settimane e dipende da vari fattori: questo è un trauma minore, quindi credo che salterà un paio di partite. Contro il Pisa? Potrebbe essere a disposizione, considerando che c'è anche una settimana tipo poi dopo il Pisa per arrivare al Milan. Dopo la guarigione clinica va completata la guarigione sportiva e l'inserimento in gruppo: sono aspetti che vanno a incastrarsi con il calendario".

Infine Canonico ha chiarito la situazione di Lukaku, al momento in Belgio per svolgere alcune terapie per riprendersi dall'infortunio

"Lukaku? Ci siamo sentiti ieri sera, procede bene il suo iter riabilitativo secondo quelli che erano i tempi prefissati. Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con anche interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lui è in Belgio, previa autorizzazione da parte del nostro staff medico: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo sta seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti salirà in Belgio per valutare anche dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione. Tutto sotto controllo e supervisionato da noi".