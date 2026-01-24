Il Cagliari chiude l'acquisto di Albarracin: lunedì le visite mediche per l'uruguaiano
FirenzeViola.it
Il Cagliari ha chiuso l'acquisto dal Boston River di Albarracin. I rossoblù, avversari oggi della Fiorentina al Franchi, hanno raggiunto come riportato da Sky Sport l’accordo con il per il giovane talento uruguaiano per un’operazione che si aggira sui 2 milioni di euro, con il club sudamericano che manterrà il 50% sulla futura rivendita. È prevista però una clausola che permetterà al Cagliari di ridurre questa quota dal 50 al 30% pagando 500 mila euro.
Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 e sarà a disposizione di Pisacane già per la sfida contro il Verona, in programma sabato 31 gennaio. Le visite mediche, invece, sono programmate per lunedì 26 gennaio per il classe 2005.
Pubblicità
Avversari
Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perderedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Mercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
3 Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni: Solomon-Harrison ballottaggio aperto, Piccoli al posto di Kean
Copertina
Luca CalamaiParatici fiorentinizzi la Fiorentina. Vanoli, Kean e Gudmundsson sotto esame per il futuro. Mi piacerebbe Catherine Commisso presidentessa. Servono ancora due colpi di mercato
Lorenzo Di BenedettoFabbian darà tante opzioni ma il mercato deve ancora dire tanto. Servono due colpi per uscire definitivamente dall'incubo retrocessione. Kean preoccupa, il gol di Piccoli è stato più importante di quello che possa sembrare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com