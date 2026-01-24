Il Cagliari chiude l'acquisto di Albarracin: lunedì le visite mediche per l'uruguaiano

Il Cagliari ha chiuso l'acquisto dal Boston River di Albarracin. I rossoblù, avversari oggi della Fiorentina al Franchi, hanno raggiunto come riportato da Sky Sport l’accordo con il per il giovane talento uruguaiano per un’operazione che si aggira sui 2 milioni di euro, con il club sudamericano che manterrà il 50% sulla futura rivendita. È prevista però una clausola che permetterà al Cagliari di ridurre questa quota dal 50 al 30% pagando 500 mila euro.

Il giocatore firmerà un contratto fino al 2030 e sarà a disposizione di Pisacane già per la sfida contro il Verona, in programma sabato 31 gennaio. Le visite mediche, invece, sono programmate per lunedì 26 gennaio per il classe 2005.