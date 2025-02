Ibrahimovic tuona contro gli errori di Pairetto: "Chiediamo rispetto per il Milan"

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - "Chiedo sempre ai giocatori di essere educati con l'arbitro ma a metà tempo ho chiesto all'arbitro rispetto per il Milan e per i giocatori": lo dice Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Joao Felix, tornando sulle decisioni arbitrali della sfida contro l'Empoli. "Mi sono sorpreso che i miei giocatori non abbiano reagito molto forte sull'episodio di Walker. Se gli fa male - continua Ibra parlando del fallo di Cacace -rischia di stare fuori un anno. Tomori? E' conseguenza del Var perché non fermi il gioco.

Non è accettabile. Quando non lo è mandiamo una lettera all'Aia. Sono due situazioni molto gravi". (ANSA).