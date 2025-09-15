TMW: "Dybala starà fuori due settimane". In dubbio per la Fiorentina
Aggiornamenti da TMW sul fronte Paulo Dybala. Notizie non troppo positive per la Roma visto che, secondo quanto risulta, l'attaccante argentino starà fuori almeno per un paio di settimane. Queste le prime sensazioni che emergono a seguito dei primi esami ai quali si è sottoposto l'ex Juve dopo essere uscito per infortunio all'intervallo della partita di ieri, persa 0-1 dai giallorossi all'Olimpico, contro il Torino. I test medici hanno evidenziato per lui una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Dunque potrebbe saltare anche la gara contro la Fiorentina in programma il 5 ottobre.
