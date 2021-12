MIHA (SKY), Con Arnautovic sarebbe stato diverso

Al termine di Bologna-Fiorentina Sinisa Mihajlovic ha parlato a SkySport: "Il primo gol ed il terzo gol potevamo evitarli, però i ragazzi non hanno mai mollato. Peccato per la sconfitta ma ci può stare, i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Abbiamo gestito bene, sapevamo che loro avevano un gran possesso palla. Poi il rigore ci ha tarpato le ali, ma abbiamo continuato a giocare fino alla fine. Forse con Arnautovic sarebbe stata una partita diversa, ma i nostri attaccanti hanno fatto bene. Noi sapevamo che loro ci avrebbero pressati alto, non avendo giocatori che riescono a far salire la squadra abbiamo dovuto rischiare di più in fase di possesso. Per questo dico che sarebbe stata diversa con Arnautovic. Nonostante tutto in ase difensiva non abbiamo sofferto niente: la Fiorentina ha tenuto di più la palla ma noi abbiamo tirato più in porta. Purtroppo paghiamo gli errori".

Interrogato sulla possibilità di cambiare schieramento a partita in corsa, l'ex allenatore della Fiorentina ha risposto stizzito: "Mi sa che non hai visto bene la partita da studio, siamo passati a 4-3-3 ma non è bastato. Loro son stati bravi a pressarci in ogni frangente della partita, la Fiorentina ha meritato".