Hellas Verona: contro i viola out Bradaric e Serdar, Lazovic in dubbio

Come riportato dal Corriere di Verona, l’Hellas Verona sta preparando la sfida contro la Fiorentina, che si giocherà domenica al Bentegodi.

Per questa partita, il centrocampista Bradaric non sarà disponibile, poiché è stato ammonito sabato scorso a San Siro contro il Milan mentre era già in diffida. Il croato dovrà scontare un turno di squalifica. Al suo posto, sulla fascia sinistra, potrebbe essere spostato Tchatchoua, con il debutto da titolare di Oyegoke sulla destra. Lazovic, infatti, sta cercando di recuperare da una leggera pubalgia che lo ha limitato nelle ultime settimane.

Rientrerà, invece, Ghilardi, che ha scontato la squalifica e sarà probabilmente schierato titolare nella difesa a tre, al fianco di Coppola e Valentini. L’argentino ha fatto il suo debutto dal primo minuto contro il Milan, offrendo una buona prestazione, tanto che la sua conferma appare probabile. Altri possibili titolari in difesa sono Dawidowicz e Daniliuc. A centrocampo, Serdar è ancora fuori per infortunio, subito durante la partita contro il Monza, quindi Duda giocherà nuovamente accanto a Niasse.