H. VERONA, I convocati: ci sono due rientri per Zanetti

Tutto come previsto per mister Paolo Zanetti in vista di Fiorentina-Verona, in programma domani pomeriggio allo stadio Franchi di Firenze: il tecnico gialloblù perde infatti Livramento per squalifica ma recupera Belahyane e Tchatchoua, entrambi di rientro dallo stop imposto loro dal Giudice Sportivo. Di seguito, dunque, i convocati del tecnico gialloblù per la sfida del Franchi.

PORTIERI: 1 Montipò, 34 Perilli, 98 Magro;

DIFENSORI: 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 12 Bradaric, 15 Okou, 23 Magnani, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 87 Ghilardi;

CENTROCAMPISTI: 6 Belahyane,7 Lambourde, 8 Lazovic, 17 Sishuba, 18 Harroui, 20 Kastanos, 21 Silva, 25 Serdar, 31 Suslov, 33 Duda, 80 Cisse;

ATTACCANTI: 9 Sarr, 11 Tengstedt, 29 Alidou, 35 Mosquera.