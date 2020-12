GENOA, Anche Behrami ko. Seduta sotto il diluvio

Il Genoa, in vista della gara di lunedì con la Fiorentina al Franchi, si è allenato sotto il diluvio che si è abbattuto sulla città ligure. Ecco il report dell'allenamento dal sito ufficiale del Genoa. Senza Behrami che ha rimediato un trauma a un ginocchio, mister Maran, pettorine bianche da una parte, arancioni dall’altra, ha incentrato gran parte della sessione su schemi e partita. A bordo campo i dirigenti più vicini alla squadra. Particolari da memorizzare, tattica da adottare. Nella fiumana di interruzioni, utilizzate per la ripetizione dei movimenti, sono state valutate le soluzioni e messe agli atti le risposte del campo, prima di quelle elaborate dai sistemi di ripresa. Il programma è stato integrato da esercitazioni di riscaldamento in apertura e di stretching in chiusura. In convalescenza post-operatoria Biraschi, dopo l’intervento alla spalla. Proseguono gli iter differenziati i giocatori in recupero.