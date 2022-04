GASPERINI, Se passiamo, EL priorità. Altrimenti...

Gianpiero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara di Europa League, sottolineando come il passaggio del turno e l'eventuale semifinale porterebbe l'Atalanta ad avere questa competizione come priorità, altrimenti sarà la ricerca dell'Europa attraverso il campionato. Ecco le sue parole: "Fare fatica in campionato è una cosa comune a tante squadre, a partire dal Villarreal che ieri ha fatto un'impresa grandiosa. Anche le altre pagano le partite del giovedì, ma secondo me in campionato possiamo ancora giocare per conquistare i posti in Europa. Se andiamo avanti l'Europa League diventerà priorità, se usciremo c'è ancora tempo per rientrare".