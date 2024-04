GASPERINI, Oggi non parla: domani di nuovo in tribuna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

News da casa Atalanta in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina: a differenza della vigilia delle altre gare, ha scelto di non parlare in conferenza stampa per non rivelare nulla a mister Italiano, che l’ha già battuto all’andata: l’allenatore dei nerazzurri, che domani sarà in tribuna per scontare l’ultima giornata di squalifica, dirigerà un allenamento pomeridiano a porte chiuse a Zingonia. Sicuri assenti Holm e Toloi, infortunati col Monza e alle prese con le terapie. Lo riporta CalcioAtalanta.it.