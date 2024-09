GASPERINI, Il bilancio contro la Viola è negativo

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora una volta Gian Piero Gasperini affronterà la Fiorentina. Per il tecnico dell'Atalanta si tratterà della 37° sfida contro i viola da allenatore, la squadra affrontata più volte dal tecnico di Grugliasco.

Il rapporto tra l'allenatore e i tifosi viola non è mai stato positivo, specialmente negli ultimi anni con l'Atalanta sempre più in lotta per un posto in Europa. Il bilancio del tecnico della Dea contro la Viola è negativo: su 36 partite giocate, 9 le vittorie (2 quando siedeva sulla panchina del Genoa e 7 con l'Atalanta), 14 pareggi e 13 sconfitte.