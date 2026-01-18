Fullkrug entra e colpisce. Milan a tre punti dalla vetta. Lecce raggiunto dai viola
Nell'ultima partita del weekend di Serie A il Milan di Massimiliano Allegri, faticando contro un solido Lecce, strappa tre punti grazie a Niclas Fullkrug, che entra al 73' e dopo tre minuti mette in rete il vantaggio rossonero sull'assist del solito Saelemaekers. Così la squadra di Milano rimane in scia dei cugini dell'Inter, avanti di tre lunghezza. Il Lecce nonostante l'ottima prestazione messa in campo torna a casa a mani vuote, non riuscendo a rispondere alla vittoria della Fiorentina, che raggiunge i pugliesi a quota 17 punti in campionato.
I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivaredi Mario Tenerani
I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Una vittoria che vale doppio: la Fiorentina onora Commisso e rilancia la corsa salvezza
Una vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
