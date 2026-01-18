Fullkrug entra e colpisce. Milan a tre punti dalla vetta. Lecce raggiunto dai viola

di Redazione FV

Nell'ultima partita del weekend di Serie A il Milan di Massimiliano Allegri, faticando contro un solido Lecce, strappa tre punti grazie a Niclas Fullkrug, che entra al 73' e dopo tre minuti mette in rete il vantaggio rossonero sull'assist del solito Saelemaekers. Così la squadra di Milano rimane in scia dei cugini dell'Inter, avanti di tre lunghezza. Il Lecce nonostante l'ottima prestazione messa in campo torna a casa a mani vuote, non riuscendo a rispondere alla vittoria della Fiorentina, che raggiunge i pugliesi a quota 17 punti in campionato.