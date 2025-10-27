Frattesi a disposizione con la Fiorentina. Possibile chance dal 1'
FirenzeViola.it
Segnali positivi in casa Inter: Davide Frattesi sarà a disposizione di Christian Chivu per la sfida infrasettimanale contro la Fiorentina. Il centrocampista italiano, uscito acciaccato al termine della partita contro il Napoli, è guarito dal problema fisico, che aveva messo in allarme l'allenatore romeno e il suo staff. Infatti, come riportato da Sky Sport, Frattesi questa mattina si è allenato regolarmente con la squadra. L'ex sassuolo, dopo l'infortunio di Mkhitaryan, si rende eleggibile per una maglia da titolare.
