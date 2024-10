FONSECA, Oggi importante vincere. Morata un esempio

FirenzeViola.it

L'allenatore del Milan Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match tra i rossoneri e la Fiorentina. Queste le sue parole: "Per me è chiaro che la squadra è in crescita. Vero non abbiamo vinto contro il Leverkusen ma siamo in crescita. Oggi sarà importante e sarà difficile ma sarà diversa rispetto a Leverkusen. Dobbiamo capirlo. Per me è oggi sarà importante soprattutto vincere la partita".

Morata è un giocatore fondamentale per il Milan?

"E' un giocatore importante per la nostra struttura. Non solo per il gioco ma per come lavora anche difensivamente. E' un esempio. Quando abbiamo giocato con lui la squadra è cresciuta".

In Serie A è più difficile vincere in trasferta?

"Sempre difficile contro ogni squadra in Serie A. E' importante viverla per capirlo, per me è la più difficile. Chi arriva qui capisce che è totalmente diverso. Ogni partita ha un modo diverso di giocare perché le squadre cambiano modulo e sistema anche all'interno di un match".