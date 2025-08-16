Filipov (attaccante Polissya): "Fiorentina forte ma penseremo a noi stessi e alla vittoria"
Oleksander Filipov, attaccante del Polissya prossimo avversario della Fiorentina in Conference, si è espresso così sul doppio confronto contro i viola: "Certo, la Fiorentina è una squadra di vertice. Probabilmente è la più forte che potevamo incrociare in questa fase. Ma affronteremo la partita pensando alla nostra prestazione e alla vittoria , per quanto possa sembrare complicato. Ci aspetta prima una partita difficile in campionato, e solo dopo di essa inizieremo a pensare al nostro prossimo avversario in Conference".
Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Si avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Nessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Dubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne dritte
