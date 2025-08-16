Filipov (attaccante Polissya): "Fiorentina forte ma penseremo a noi stessi e alla vittoria"

Oleksander Filipov, attaccante del Polissya prossimo avversario della Fiorentina in Conference, si è espresso così sul doppio confronto contro i viola: "Certo, la Fiorentina è una squadra di vertice. Probabilmente è la più forte che potevamo incrociare in questa fase. Ma affronteremo la partita pensando alla nostra prestazione e alla vittoria , per quanto possa sembrare complicato. Ci aspetta prima una partita difficile in campionato, e solo dopo di essa inizieremo a pensare al nostro prossimo avversario in Conference". 