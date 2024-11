EURORIVALI, Vittorie per Lask e Pafos. Ko il Vitoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ieri la Fiorentina ha vinto 3-1 contro il Verona in campionato allungando a sei la striscia di vittorie in Serie A. Ieri hanno giocato anche le tre formazioni, Pafos, Lask e Vitoria, che la squadra di Palladino dovrà affrontare in Conference League. Il Pafos ha battuto 1-0 in trasferta l'Apollon Limassol arrivando a cinque successi di fila.

Gialloblu che adesso nel campionato cipriota sono al primo posto con 5 punti di distacco sulla seconda in classifica. Vittoria in trasferta anche per il Lask che, grazie alla doppietta di Maximilian Entrup, è passato con il risultato di 2-1 sul campo dell'Altach. Sconfitto invece il Vitoria, che giocherà contro i viola giovedì 19 dicembre, contro il Santa Clara. La formazione di Guimaraes al momento è sesta nella Liga portoghese. La prossima sfida in Conference League della formazione gigliata sarà al Franchi giovedì 28 novembre contro il Pafos.