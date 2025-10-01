Domenica Fiorentina-Roma, anche Gasp prepara la rotazione con il Lille

Domenica prossima al Franchi arriva la Roma e Pioli valuta, per domani in Conference contro il Sigma Olomouc, una rotazione nella squadra anche in vista di quella importante sfida. Anche la Roma domani sarà impegnata in Europa League contro il Lille (Olimpico, ore 18.45) e Gasperini, così come Pioli, valuta la rotazione anche per la volontà di mantenersi capolista prima della sosta.

Tra i pali (così come accade alla Fiorentina con De Gea) sarà confermato Svilar con davanti i tre difensori Celik, Mancini e Ndicka anche se uno dei tre potrebbe lasciare spazio ad Hermoso. La rotazione potrebbe riguardare i due esterni di centrocampo con Rensch al posto di Wesley e Tsimikas per Angelino così come El Aynaoui dovrebbe giocare al posto di uno tra Cristante e Koné. In attacco possibile turno di riposo per Soulé con spazio ad El Shaarawy e solito ballottaggio tra Dovbyk e Ferguson con il primo che in generale sembra aver messo la freccia sul secondo grazie ad una migliore forma fisica ma che per questo potrebbe essere risparmiato per Firenze. Proprio in conferenza ha detto che devono crescere da quel punto di vista e che si possono alternare in partita stessa rimanendo decisivi come il suo ex attaccante all'Atalanta Muriel.