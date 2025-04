Domenica c'è Fiorentina-Parma: Chivu valuta due moduli in vista della sfida a Firenze

(ANSA) - PARMA, 10 APR - Dopo il pareggio in rimonta contro l'Inter, Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo extra al Parma, a inizio settimana, in vista della trasferta di Firenze. Martedì la ripresa degli allenamenti con il gruppo quasi al completo e con il rientro di Circati alle porte, dopo il lungo stop dovuto alla rottura dei legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il difensore australiano si avvicina, senza fretta, alla prima convocazione mentre resta in infermeria Cancellieri: da valutare le condizioni dell'ex Empoli, fermo ormai da quasi un mese.

Sabato scorso Chivu ha scelto il 5-3-2 per affrontare l'Inter e potrebbe riproporre lo stesso schieramento anche nel prossimo turno, con interpreti diversi. Fuori Almqvist, squalificato per un turno, in difesa saranno titolari Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri. Se la linea sarà a cinque potrebbe toccare a Leoni affiancare i tre centrali. In mezzo al campo confermati Keita e Sohm, Bernabè sembra favorito su Hernani. Davanti solito ballottaggio Bonny-Pellegrino ma il secondo tempo contro i campioni d'Italia farebbe pensare alla possibilità di vederli insieme dal primo minuto. Ondrejka intanto ha scavalcato Man nelle gerarchie ed è una soluzione alternativa al fianco della prima punta. In caso di tridente, nel 4-3-3, potrebbero partire titolari entrambi con una staffetta tra le due punte centrali. Oggi per i crociati allenamento mattutino al centro sportivo di Collecchio, domani si replica, sabato la rifinitura e la partenza per Firenze. (ANSA).