DI FRANCESCO, Meritavamo un risultato positivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, prossimo avversario con il suo Frosinone della Fiorentina, alla fine della gara persa con il Milan ha così commentato: "Faccio i complimenti a tutti per come abbiamo interpretato la gara, abbiamo risposto colpo su colpo e meritavamo un risultato positivo. Mi dispiace per i ragazzi e per la gente perchè c'era un'atmosfera splendida. Ricordiamoci che abbiamo giocato con due terzini adattati. Si dirà Milan di carattere e Frosinone che si mangia le mani. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ho solo detto che i particolari in certe gare fanno la differenza".

Sul gioco: "Questo modo di giocare appassiona la gente. Questa squadra proverà sempre a fare la gara, poi se gli avversari son bravi verranno fuori. Oggi non penso che siano venute fuori delle grandi differenze. Sbagliato giocare a viso aperto con il Milan? Si può fare un errore tecnico, li hanno fatti anche loro. Se buttiamo via la palla la riprendono e ritornano. Tutto facile nel post gara. A Cagliari anche abbiamo smesso di giocare e anche li abbiamo preso gol. Per struttura e caratteristiche oltre che per esperienza non possiamo giocare nella nostra area. Questa squadra deve giocare, se fossi certo di portare i punti a casa stando in area lo farei"