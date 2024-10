DE WINTER, Rischia un mese di stop: salta i viola

FirenzeViola.it

Continuano a piovere tegole in casa Genoa: il centrale belga Koni De Winter, secondo quanto rivelato da Il Secolo XIX, rischia ben un mese di stop. A questo punto è sicura la sua assenza contro il Bologna e guardando il calendario è possibile che l'ex Juventus salti anche le partite con Lazio, Fiorentina, Parma e Como.

Per il giocatore continua così un periodo di certo non positivo, dopo il gol alla Roma, il centrale non è stato tra i più brillanti nelle uscite successive tanto da finire in ballottaggio continuo con Vogliacco che probabilmente prenderà il suo posto nelle prossime gare.