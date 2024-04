DE WINTER, Fiorentina? Il salto dalla B alla A si è sentito

FirenzeViola.it

Intervistato dal Secolo XIX, il difensore del Genoa Koni De Winter, appena riscattato dai rossoblu dalla Juventus: "Sono contento della scelta che ho fatto. Qui ognuno spinge per l'altro, c'è tutto per crescere. Il livello è molto alto, lo si vede dai risultati che la squadra sta riuscendo ad ottenere. Anche qui a Genova, come a Torino, ho trovato grande voglia di vincere. Penso che sia stata costruita una squadra forte e il fatto di essere diventati la miglior neopromossa d'Europa è merito di tutti: dalla società, all'allenatore, passando per i giocatori e lo staff".

Sulla partita di andata contro la Fiorentina: "Il salto dalla Serie B alla Serie A si è fatto sentire. Dopo però siamo ripartiti bene, diventando una squadra stabile per quanto riguarda i risultati e la classifica".