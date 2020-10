DE PAUL, L'argentino è il più picchiato della Serie A

Rodrigo De Paul, uno dei pericoli più temuti dalla Fiorentina domani contro l'Udinese, è il giocatore più picchiato della Serie A. Come riporta il focus de La Gazzetta dello Sport, l'argentino, desiderio di mercato viola durante ogni sessione, si è preso finora 10 falli in 288 minuti, una media di una punizione ottenuta ogni 28’48”. Dopo di lui Junior Messias, che ha subito gli stessi suoi falli, 10, ma ha giocato un minuto in più.