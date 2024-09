DA EMPOLI, Maleh e Fazzini pronti a rientrare domenica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cinque giorni a Empoli-Fiorentina, gara in cui gli azzurri dovrebbero recuperare due pezzi pregiati. Si tratta di Jacopo Fazzini e Youssef Maleh, entrambi ai box negli ultimi giorni: nessuno dei due ha preso parte alla trasferta di Cagliari, ma come riporta Empoli Channel, il tecnico Roberto D'Aversa sembra ottimista per il reinserimento del trequartista classe 2003 (infortunatosi in Under21) e dell'ex viola (per lui problema all'adduttore). Nel frattempo l'Empoli giocherà stasera in Coppa Italia (sedicesimi di finale contro il Torino, in trasferta), gara in cui sia Fazzini che Maleh saranno risparmiati, in attesa del pieno recupero.