D'AVERSA, Poco soddisfatto del risultato. Gervinho...

L’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha commentato così il pareggio tra la sua squadra e la Fiorentina: “La prestazione mi soddisfa ma meno il risultato. Dovevamo fare meglio soprattutto nell’ultimo passaggio. In due situazioni dove si è fischiato il fuorigioco a Gervinho, abbiamo visto che non c’erano e l'azione poteva diventare pericolosa. Karamoh è rimasto in campo nonostante una distorsione, Kucka e Pezzella hanno stretto i denti. Molti non erano in condizioni ottimali. La Fiorentina ha ottima tecnica e giocatori importanti, ci stava soffrire nel secondo tempo. Speriamo di recueprare qualcuno soprattutto per dare un’impronta diversa anche a partita in corso. I miei ragazzi sono molti attaccati alla causa. Abbiamo la rosa un po’ corta, speriamo di recuperare qualcuno in settimana. La Roma prossimo avversario? Sappiamo della loro forza. Hanno un ottimo allenatore, sarà una partita difficile contro una squadra forte”.