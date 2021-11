D’AVERSA, Oggi i viola hanno avuto più cattiveria

Queste le parole del mister della Sampdoria, Roberto D’Aversa, a DAZN, al termine della gara contro la Fiorentina: “Abbiamo compromesso la partita subito nel primo tempo. I gol presi sono la dimostrazione che la squadra non ha fatto di tutto per portare a casa i tre punti stasera. Hanno avuto più cattiveria gli avversari e bisogna fargli i complimenti. È mancata la determinazione e la ferocia, la Fiorentina andava più forte di noi, non per una condizione fisica ma per la ricerca del risultato più importante rispetto a noi. Siamo partiti forte ma non possiamo concedere così tanto agli avversari. Gabbiadini? In questo momento sta giocando in una posizione adattata per via degli infortuni”.