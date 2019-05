D'AVERSA, Domani sera voglio ottenere la salvezza

Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Bologna parlando anche di quelli che sono gli obiettivi di questo finale del campionato. Ecco cosa ha detto: "I risultati di oggi non cambiano minimamente il nostro compito di domani. Dobbiamo raggiungere la salvezza matematica, per farlo dovremo battere il Bologna nel derby. Siamo reduci da una striscia positiva di risultati: sono dei pareggi che possono diventare importantissimi. Non è semplice portare a casa risultati in Serie A. In maniera compatta e unita vogliamo raggiungere domani il nostro obiettivo".