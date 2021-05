CROTONE, Per Simy si sfidano Genoa e Lazio

Simy sarà uno degli uomini mercato della prossima estate e ci sono alcune squadre italiane che hanno già mosso i primi passi per l'attaccante capace di segnare 20 gol con il Crotone retrocesso. Ci pensa da tempo il Genoa, con Preziosi che lo acquisterebbe per sostituire Scamacca, ma anche la Lazio si è mossa chiedendo informazioni. La Salernitana, stessa proprietà dei biancocelesti, si è fatta avanti alla ricerca di gol salvezza in vista del prossimo campionato di A. Le ambizioni del giocatore potrebbero fare la differenza, soprattutto con la possibilità o meno di giocare nelle coppe europee. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.