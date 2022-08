CREMONESE, Ecco la maglia "away": i dettagli lilla

La Cremonese ha presentato nella giornata di oggi la sua maglia da trasferta per la stagione 2022/2023. Una scelta, quella fatta per la divisa away, che ripropone in chiave moderna la storica prima maglia del club, bianca col colletto lilla. Questa la nota con cui il club ha comunicato la scelta: "Nel gergo calcistico la maglia Away, detta anche “da trasferta” è chiamata: la “seconda maglia”. Nella realtà, per la stagione 2022/23, quella che sancisce il nostro ritorno in Serie A, Cremonese e lo sponsor tecnico Acerbis hanno scelto di realizzare e riproporre in chiave moderna la storica “prima maglia” del club: bianca con colletto lilla. Un richiamo forte alle nostre origini voluto anche per celebrare il 120° anniversario della fondazione della società, che cadrà il prossimo 24 marzo 2023. Una scelta che evoca le nostre radici e ricorda figure leggendarie della storia della Cremo, a cominciare da Giovanni Zini.