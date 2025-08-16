Coppa Italia, la Fiorentina (e prima il Sassuolo) interessata a Como-Sudtirol: le formazioni
Alle 18.30 fischio d'inizio per Como-Sudtirol, una delle quattro sfide di oggi valide per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una sfida che interessa la Fiorentina visto che da questa gara uscirà la squadra che affronterà il Sassuolo ai sedicesimi; al termine di quest'ultima gara si conoscerà l'avversaria della Fiorentina, che entrerà in gioco agli ottavi. Ecco le formazioni della gara del Sinigaglia:
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Jacobo Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Menke, Vigorito, Alex Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Gabrielloni, Baturina, Perrone, Smolcic, Diao, Cutrone, Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas.
Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Bordon, Kofler; El Kaouakibi, Coulibaly, Tait, Casiraghi, S. Davi; Mallamo; Pecorino. A disposizione: Poluzzi, Drago, Masiello, Martini, Italeng, Tronchin, Pietrangeli, Davi, Brik, Molina, Odogwu. Allenatore: Fabrizio Castori.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati