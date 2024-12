CONTE, Kvara disponibile, domani sarà a Genova con noi

FirenzeViola.it

Alla vigilia del match di campionato tra Genoa e Napoli, Antonio Conte ha parlato ai microfoni del centro tecnico di Castel Volturno e, tra i vari temi trattati, ha fatto anche il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara ieri ha ripreso ad allenarsi con noi, oggi l'ho visto più sciolto in allenamento, ha dato la sua disponibilità e verrà con noi. È a disposizione. È un recupero importante per noi". Recupero lampo, dunque, per il georgiano, che in un primo momento sembrava destinato a saltare anche la gara con la Fiorentina in programma il prossimo 4 gennaio.