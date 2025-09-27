Conference League, ultimo impegno per il Sigma Olomouc prima dei viola: in campo alle 15:00 contro il Bohemians
Ormai ci siamo, tra meno di una settimana riparte la fase a girone unico di Conference League. Per i viola il primo impegno, in programma giovedì prossimo alle 21:00 al Franchi, sarà contro i cechi del Sigma Olomouc. La formazione biancazzurra, reduce dalla sconfitta al quinto turno di Pohar Facr (la coppa di Repubblica Ceca) per mano del Nove Sady, oggi alle 15:00 scenderà in campo in campionato contro il Bohemians. Dopo 9 partite il Sigma si trova sesto in classifica, a pari punti con lo Zlin quinto, a quota 14.
Un periodo non semplice per i biancazzurri che non vincono dal 31 agosto contro il Banik Ostrava. In Chance Liga la formazione allenata da Janotka è reduce da un solo punto nelle ultime due uscite contro Viktoria Plzen (1-0 per i rossoblù) e Teplice.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati