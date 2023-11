CONFERENCE, Genk ko nell'ultima gara di campionato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giovedì sera al Franchi andrà in scena la sfida di Conference League tra Fiorentina e Genk. Entrambe le squadre vorranno riscattarsi dopo le delusioni nell'ultimo turno di campionato. Se infatti la viola è reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, il Genk arriva alla sfida contro la formazione di Italiano dopo aver perso per 1-0 in Pro League contro lo Standard Liegi. I biancoblu adesso in classifica sono sesti(come la Fiorentina) con 24 punti conquistati in 15 partite.